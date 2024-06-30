السيسي يثير تفاعلا بذكرى 30 يونيو: أجدد العهد معكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة نشرها بذكرى "ثورة 30 يونيو".

وقال السيسي في تدوينة التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.. فمنذ احد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وتابع السيسي قائلا: "واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.. تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.. وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".

ويحيي المصريون ذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران العام 2013 التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد عام من وصولهم إلى السلطة في عام 2012.