مصر.. "جلابية" السيسي وأصلها عند وصوله المسجد النبوي تثير تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بجلابية (ثوب) باللون الأسود عند وصوله إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، الخميس، لأداء مناسك الحج.

وأشعل السيسي تكهنات وتساؤلات عن أصل الجلابية التي يرتديها في حين ذهب نشطاء آخرون للتعليق على لون الجلابية التي ظهر السيسي فيها عند وصوله إلى المدينة المنورة، الخميس، وفقا للصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السيسي "زار المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه رضوان الله عليهما"، وكانت الرئاسة المصرية قد ذكرت في بيان أن السيسي سيصل إلى المدينة المنورة وسيؤدي الصلاة في المسجد النبوي وسيزور قبر الرسول وسيتوجه بعد ذلك إلى مكة لأداء مناسك الحج.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة مقطع فيديو من استقبال الرئيس المصري لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة، فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

وتواصلت CNN بالعربية مع الرئاسة المصرية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.