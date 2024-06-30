دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو داخل سوق تجاري يظهر قيام امرأة "بخطف" طفل يسير إلى جانب والدته بحركة خاطفة، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو (مع تمويه الوجوه) المتداول على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق: " كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالغربية.. وضبط مرتكبة الواقعة"، مؤكدة إلقاء القبض على المرأة.

وقالت الداخلية في بيان: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.."

وتابعت الداخلية في بيانها: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم ولم يستدل لها على معلومات جنائية وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و 5 سنوات) وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".