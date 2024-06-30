الكويت.. الأمن يعلن القبض على مواطن قتل مواطنة في منزله

الشرق الأوسط
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الكويت.. الأمن يعلن القبض على مواطن قتل مواطنة في منزله
صورة ارشيفية تعبيرية للافتة إرشادية إلى منطقة حولي في الكويتCredit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الأمنية في الكويت، فجر الأحد، إلقاء القبض على مواطن بتهمة قتل مواطنة في منزله في محافظة حولي.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "ضبط مواطن قام بقتل مواطنة في محافظة حولي.. توضح وزارة الداخلية بأن مواطن قام بقتل مواطنة وذلك في يوم السبت الموافق 2024/6/29 بمنزله الكائن بإحدى مناطق محافظة حولي، حيث تم ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن الجنائي".

وتابعت الداخلية في بيانها: "ما زالت عمليات البحث والتحري جارية لمعرفة ملابسات الواقعة وظروفها تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة المختصة"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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