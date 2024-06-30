الرئيس الجزائري يعزي ملك المغرب في وفاة والدته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، برسالة عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد وفاة والدته الأميرة للا لطيفة.

وقال الرئيس الجزائري، في رسالة العزاء: "إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر".

وأضاف تبون، في رسالته التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية: "فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر، وحسن أولئك رفيقًا".

وتابع: "كما أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

توفيت الأميرة للا لطيفة، والدة ملك المغرب، عن عمر يناهز 78 عامًا، بحسب بيان للناطق باسم القصر الملكي، السبت.