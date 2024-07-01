مصر.. الداخلية تُعلق على فيديو لسائق يقود بـ"رعونة" وتوضح مكان تصويره

(CNN) – علّقت وزارة الداخلية في مصر على مقطع فيديو يُظهر قيام أحد السائقين بقيادة سيارته بتهور في أحد الطرقات، موضحة أن هذا المقطع لم يُصور في مصر بل في دولة عربية أخرى.

وجاء في تعليق على الفيديو لوزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بحركات استعراضية برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر والزعم بأنها بإحدى الطرق السريعة في مصر".

وتابعت الداخلية المصرية: "الواقعة حدثت بإحدى الدول العربية وتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مايو الماضي.. وكانت محل استياء مواطني تلك الدولة".

وتم تداول الفيديو قبل أسابيع على منصات التواصل الاجتماعي لكن ادعاء أنه في مصر كان جديدا ما استدعى ردا من الداخلية.