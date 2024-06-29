دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت وزارة الداخلية المصرية، السبت، على مقطع فيديو يظهر تجمعات لعدد من المواطنين، قالت الوزارة إنه جرى تداوله عبر حسابات جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان نشرته عبر حسابها في منصة إكس، تويتر سابقًا، أنه "لا صحة لما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والادعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية".

وأضاف منشور الوزارة "أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المقطع المُشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية، خلال شهر أكتوبر الماضي، نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة".

وأوضحت الداخلية المصرية أن "أحد العناصر الإخوانية الهاربة بالخارج قام بفبركة مقطع صوتي غير حقيقي، وإضافته لمقطع الفيديو في محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم".

وختمت الوزارة منشورها، قائلة مؤكدة أن "ذلك يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات".

ويأتي نفي وزارة الداخلية المصرية، عشية حلول الذكرى الـ11 لمظاهرات 30 يونيو/حزيران عام 2013، غدًا الأحد، التي انتهت بإعلان الجيش الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز من نفس العام.