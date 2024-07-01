(CNN) -- شن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف مزعومة لحزب الله في جنوب لبنان الاثنين، بعد يوم من إصابة 18 جنديا إسرائيليا نتيجة سقوط طائرة بدون طيار متفجرة في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل، بما في ذلك منشآت عسكرية في منطقة كفركلا وبنية تحتية "إرهابية" في مناطق حولا والبياضة ورب ثلاثين في جنوب لبنان. وأضاف أيضا أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت هجمات لإزالة "تهديد" في منطقة الظهيرة في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا أصيب الأحد بجروح خطيرة وأصيب 17 آخرون بجروح طفيفة نتيجة سقوط طائرة بدون طيار متفجرة في المنطقة الشمالية من مرتفعات الجولان، مضيفا أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الأحد قائلا إنه أطلق عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار.

وفي وقت لاحق من الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة استهدفت موقع مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا بجنوب لبنان ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب تم الإطلاق منها في وقت سابق باتجاه إسرائيل.