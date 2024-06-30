إسرائيل ترد على إيران بعدما توعدتها بـ"حرب إبادة" إن هاجمت لبنان

أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

(CNN)-- رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على إيران، السبت، قائلا: "إن النظام الذي يهدد بالدمار يستحق التدمير".

وجاء رد كاتس بعد أن حذّرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، من أنه إذا بدأت إسرائيل "عدوانًا عسكريًا واسع النطاق" على لبنان، فستحدث "حرب إبادة".

وكتب كاتس، في حسابه عبر منصة إكس: "تهدد إيران اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردت إسرائيل بشكل كامل على هجمات حزب الله من لبنان. ردي على إيران واضح: 1. إذا لم يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان، فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يُستعاد الأمن ويمكن للسكان العودة إلى منازلهم. 2. ⁠النظام الذي يهدد بالدمار يستحق التدمير".

وحذّرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إسرائيل من القيام بـ"عدوان عسكري واسع النطاق" على لبنان.

وكتبت البعثة عبر منصة إكس: "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان بمثابة حرب نفسية، إلا أنها إذا شرعت في عدوان عسكري واسع النطاق، فسوف تترتب على ذلك حرب إبادة. كل الخيارات، بما في ذلك المشاركة الكاملة لجميع جبهات المقاومة، مطروحة على الطاولة".