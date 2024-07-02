السعودية.. تركي آل الشيخ ينشر صورتين لسعود القحطاني وهكذا علّق عليهما

(CNN) – نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة للمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الإثنين، واصفا إياه بـ"الأخ الذي لم تلده أمه".

وشارك آل الشيخ صورة للقحطاني وعلّق عليها بالقول: " أخي الذي لم تلده امي"، حسب قوله.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بعد ذلك صورة تجمعه بالقحطاني مع أغنية سعودية.

وسعود القحطاني هو الاسم الوحيد، الذي لا ينتمي إلى جهاز المخابرات السعودي، من بين 5 أشخاص جرى إعفاؤهم من مناصبهم بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيقات الأولية في مقتل خاشقجي.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في العام 2019 الحكم على 5 أشخاص بالإعدام لتورطهم المباشر في قضية مقتل خاشقجي، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضد سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، قال المُتحدث باسم النيابة العامة السعودية، شعلان الشعلان حينها إنه لا توجد أي أدلة تثبت تورطهما في الحادث، وذلك بتصريحات العام 2019.

وسعود القحطاني هو من مواليد 7 يونيو/حزيران من عام 1978 وتم تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للأمن السيبرالي والبرمجة والدرونز عام 2017 كما أنه مستشار سابق بالديوان الملكي.