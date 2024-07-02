دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصًا أطلق تهديدات ضد سائحين أجانب (عرب)، وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأفادت الأناضول أن الشرطة سارعت إلى توقيف الشخص عقب تلقيها بلاغًا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب شرطة إسطنبول إنه "نتيجة للتحقيق، تبيّن أن المشتبه به كان يهدد الناس بسكين، ويسب الناس ويهينهم".

وأشار البيان إلى أن المشتبه به، البالغ 43 عامًا، اعتُقل من منزله وتبيّن أنه كان تحت تأثير الكحول. وتمت إحالته إلى السلطات القضائية، حيث يواجه اتهامات بمحاولة التسبب في "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".

وجرى تناقل مقطع فيديو للواقعة عبر الشبكات الاجتماعية، وظهر المتهم وهو يلوح بسكين ويسب السائحين، الذين بدا من كلامهم في خلفية المشهد أنهم يتحدثون باللهجة الخليجية. في وقت ذكرت قناة العربية أنهم سعوديون. كما تم تداول مقطع فيديو للحظة القبض عليه.

تأتي الحادثة، بعد ساعات من تحذيرات أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أنه "لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".

كان أردوغان يدلي بتصريحات، الاثنين، تعليقًا على أحداث اعتداء أتراك على ممتلكات ومحال تجارية لمواطنين سوريين في ولاية قيصري، في هجمات ليلية، الأحد.

وألقى أردوغان باللائمة على المعارضة في تأجيج مشاعر العداء تجاه الأجانب واللاجئين، وقال: "الخطاب المسموم للمعارضة أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في (ولاية) قيصري"، بحسب الأناضول.