السعودية.. هكذا علّق أهلي جدة على تألق مدافعه التركي في كأس أمم أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق نادي أهلي جدة السعودي على تألق مدافعه التركي، ميريح ديميرال، وقيادته منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا بطريقة مميزة.

ونشر النادي صورة لديميرال مرتديا الزي السعودي التقليدي بينما كان يحتسي القهوة السعودية.

وعلّق الفريق السعودي على الصورة بالقول باللغة التركية: "ما شاء الله"، في إشارة إلى تألق المدافع مع المنتخب التركي.

وكان ديميرال قد قاد منتخب بلاده إلى ربع نهائي اليورو بتسجيله هدفين في مرمى النمسا، مساء الثلاثاء.

وانتقل المدافع التركي إلى صفوف نادي الأهلي السعودي الموسم الماضي قادما من نادي أتلانتا الإيطالي وقدم أداء مقبولا على مدار الموسم.