هذا ما حدث بين لاعبي النمسا وجمهورهم بعد الخروج من "اليورو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خرج منتخب النمسا من دور الـ16 في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها الـ17، المقامة في ألمانيا، بعد خسارته من منتخب تركيا.

وتعرض منتخب النمسا للهزيمة من منتخب تركيا بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "ريد بول أرينا"، الثلاثاء، لينتهي مشوار الفريق في البطولة.

وعقب المباراة، توجه لاعبو منتخب النمسا نحو جمهورهم، المتواجد في مدرجات الملعب، وحرصوا على الاعتذار ، في حين ظهر بعض اللاعبين وهم يذرفون الدموع.

وتبادل لاعبو منتخب النمسا والمشجعون التحية، مع ترديد بعض الهُتافات.

وكان منتخب النمسا أحد المرشحين للوصول لأدوار متقدمة في بطولة اليورو، خاصة بعد تصدره لسلم ترتيب مجموعته، التي كانت تضم منتخبات فرنسا وهولندا وبولندا.