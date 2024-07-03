(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع رد فعل مواطنين خليجيين في إسطنبول، الأربعاء، بعد أن تعرضوا لهجوم لفظي من شخص تركي يحمل سكينا في إسطنبول.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر شخصا تركيا يشن هجوما لفظيا على سياح خليجيين بينما يقوم أحدهم بتصويره ويجلس آخران بهدوء تام.

وأفادت وكالة الأناضول الرسمية أن الشرطة سارعت إلى توقيف الشخص عقب تلقيها بلاغًا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين

وقال بيان صحفي صادر عن مكتب شرطة إسطنبول إنه "نتيجة للتحقيق، تبيّن أن المشتبه به كان يهدد الناس بسكين، ويسب الناس ويهينهم".

وأشار البيان إلى أن المشتبه به، البالغ 43 عامًا، اعتُقل من منزله وتبيّن أنه كان تحت تأثير الكحول. وتمت إحالته إلى السلطات القضائية، حيث يواجه اتهامات بمحاولة التسبب في "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".

وأثار رد فعل السياح الخليجيين إعجابا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي إذ أشاد كثيرون بهدوئهم بالتعامل مع الموقف.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن هاجم عدد من الاتراك منازل ومحالا تجارية للسوريين المقيمين في بلادهم والذين لجأوا إليها هربا من الحرب التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.