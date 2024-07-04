أنور قرقاش يتحدث عن معالم مشهد دولي "مقلق وغير مستقر" وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، الخميس، عما وصفه بأنها معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا والانتخابات في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، مؤكدا على أنه لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية.

وقال أنور قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "من حرب غزة والسودان إلى أوكرانيا، والانتخابات المحورية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في تدوينته: "وفي أولويتنا العربية والإقليمية لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك، عربيا وإقليميا لا بديل عن الحوار والتواصل والتعاون".

وأثارت تدوينة أنور قرقاش تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: