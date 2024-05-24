دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي عما وصفه بـ"إشارات إيجابية" بين دول الخليج وإيران، لخدمة استقرار وأمن المنطقة، ومنها الحضور الخليجي الواسع في جنازة رئيس إيران الراحل، إبراهيم رئيسي، والتصريحات البناءة من كلا الطرفين.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "إشارات إيجابية بين دول الخليج وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة، بدءاً من الحضور الخليجي الواسع في جنازة الرئيس الراحل، إلى التصريحات البناءة المتبادلة بشأن سياسة حُسن الجوار".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره: "فرصة قد تكون تاريخيّة يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة".

وأثارت تدوينة أنور قرقاش تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الجمعة، أن "الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي قدم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية".

وكان بعض قادة ومسؤولي دول الخليج، من بينهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قدموا واجب العزاء في موت الرئيس الإيراني الراحل وعدد من مرافقيه، في العاصمة طهران.