دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في العاصمة الكازاخية أستانا، الخميس، وذلك على هامش القمة الرابعة والعشرين لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وفقاً لوكالتي الأنباء القطرية والأناضول التركية.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول" التركية أن اللقاء الثنائي جرى في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وركز الاجتماع على استعراض علاقات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الزعيمان الآراء حول القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفادت "الأناضول".

ونقلت الوكالة التركية عن أردوغان أنه حذر من "خطر امتداد الهجمات الإسرائيلية إلى المنطقة"، مؤكدا أنه "ينبغي على المجتمع الدولي وخاصة العالم الإسلامي، اتخاذ الخطوات والعمل معا في أسرع وقت ممكن لمنع ذلك وإيقاف إسرائيل".

وشهد اللقاء حضور عددد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين، فمن الجانب القطري، حضر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى جانب عدد من أصحاب أعضاء الوفد الرسمي، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ومن الجانب التركي، حضر هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة، ومحمد شيمشك وزير المالية، وعمر بولات وزير التجارة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الأتراك.