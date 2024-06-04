ماذا قال بايدن لأمير قطر عن "حماس" ومقترح وقف إطلاق النار في غزة؟

أثار جدلًا في إسرائيل.. ما مصير المقترح الذي طرحه بايدن لوقف الحرب في غزة؟

بعد مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة.. ماذا سيحدث إذا قبلته إسرائيل؟

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، على "استخدام جميع التدابير المناسبة" لإقناع حركة "حماس" بقبول مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي أكد أن "حماس هي الآن العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار و إغاثة شعب غزة".

وتابع البيان أن بايدن وأمير قطر "أكدا أن المقترح الخاص بوقف إطلاق النار الشامل وإطلاق سراح الرهائن المطروحين الآن على الطاولة يقدمان خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

وذكر أن بايدن أكد "استعداد إسرائيل للمضي قدما في الشروط التي عرضت الآن على حماس"، وشدد أيضا على أن "هذه هي أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق، وأن رفض حماس المستمر إطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وحرمان شعب غزة من الإغاثة".

وذكر بايدن لأمير قطر أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "ستعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق بأكمله".

ووفقا للبيان، شكر الرئيس الأمريكي أمير قطر وفريقه على "جهودهم الدؤوبة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، واتفق على مواصلة التنسيق الوثيق خلال الأيام المقبلة".

وفي الدوحة، قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير البلاد بحث مع الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وجهود البلدين نحو التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأضافت الوكالة أنهما بحثا "العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".