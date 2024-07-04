(CNN) – صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمح لفريق التفاوض بالعودة إلى المحادثات غير المباشرة مع "حماس" من أجل التوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وقال المسؤول: "أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق الأهداف كافة وليس قبل ذلك بدقيقة".

وتحدث المسؤول دون الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ويبدو أن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى إطار اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN الأربعاء.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في تفاصيل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـCNN الخميس أن نتنياهو سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق الخميس. وقال مسؤول أمريكي الاثنين إن بايدن ونتنياهو سيناقشان مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.