مصدر إسرائيلي يعلق لـCNN على رد "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال مصدر إسرائيلي، لشبكة CNN، الأربعاء، إن إسرائيل وحركة "حماس" على وشك التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد "حماس" الأخير بشأن مقترح وقف إطلاق النار سيمكن الطرفين من الدخول في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق.

ومع ذلك، فإن الاتفاق لم يتم الانتهاء منه بعد، كما أنه ليس مضمونا، ويتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أولا أن يحصل على الضوء الأخضر للدخول في المرحلة التالية من المفاوضات.

ومن المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة للتفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل، بما في ذلك هوية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" وتسلسل عمليات إطلاق سراحهم.

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الإسرائيليون مع القيادة السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك نتنياهو، خلال الأيام المقبلة لتقرير ما إذا كانوا سيدخلون هذه المرحلة من المفاوضات التفصيلية.

وأكد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي قاد المفاوضات، في وقت سابق من الأربعاء، أن الوسطاء المصريين والقطريين قدموا رد "حماس" الأخير إلى إسرائيل.

وجاء في بيان "الموساد" أن "إسرائيل تدرس التصريحات وستنقل ردها إلى الوسطاء"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

ومن جانبها، أكدت "حماس" أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، مكررة مطلبها بوقف كامل لإطلاق النار.

وقالت "حماس"، في بيان، إنها تعاملت مع المقترح "بإيجابية"، وأضافت أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية "أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر لساعات وناقش معهم أفكارا من أجل التوصل إلى اتفاق" لإنهاء الحرب في غزة"، وتابعت أن "اتصالات جرت أيضا مع مسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة".

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" باسم نعيم، لـCNN: "لقد طرحنا بعض المطالب التي تحقق الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية".