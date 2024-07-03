الموساد: تسلمنا رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار عبر وسطاء المفاوضات

إليكم ما نعلمه عن ردود حماس وإسرائيل على الاتفاق المطروح لوقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- أكدت حماس أنها سلّمت ردها على اتفاق الرهائن الإسرائيليين ووقف إطلاق النار إلى وسطاء قطر ومصر، مُكررة مطلبها بوقف كامل لإطلاق النار.

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لشبكة CNN، الأربعاء: "لقد طرحنا بعض المطالب التي تحقق الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية".

وقالت حماس أيضًا في بيان منفصل الأربعاء إنها "تبادلت بعض الافكار" مع الوسطاء بهدف وقف "العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وحسب بيان لجهاز الموساد أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن إسرائيل تدرس رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي.

وأضافت أن "وسطاء صفقة الرهائن نقلوا إلى فريق التفاوض تصريحات حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة الرهائن. وتقوم إسرائيل بتقييم التصريحات وستنقل ردها إلى الوسطاء".

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.