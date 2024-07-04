دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلادمير بوتين لشؤون التسوية السورية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على منصة "إكس"، توتير سابقاً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، في وقت متأخر مساء الأربعاء، "تطورات الأزمة السورية والجهود المستهدفة للتوصل لحل سياسي، يحفظ وحدة وتماسك سوريا وسيادتها ويعيد أمنها، ويحقق طموحات الشعب السوري، بما يتيح عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي"، بحسب بيان الوزارة.

وحذر الصفدي من "خطورة استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن"، وأكد على "استعداد الأردن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه وسلامة مواطنيه".

كما بحث أيمن الصفدي ولافرينتيف العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، و"جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والكارثة الإنسانية الناجمة عنه"، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت الوزارة.