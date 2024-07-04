دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزيرها أنتوني بلينكن شكر وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري على جهوده لـ"تعزيز العلاقات القوية بين الشعبين الأمريكي والمصري".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إن بلينكن شكر وزير الخارجية السابق على "قيادته والتزامه لعقد من الزمان بالجهود الأمريكية المصرية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، تعزيز العلاقات القوية بين الشعبين الأمريكي والمصري".

يذكر أن سامح شكري كان سفيرا لمصر في واشنطن للفترة من 2008-2012، و تولى منصب وزير الخارجية منذ 2014، فيما تم تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأربعاء.