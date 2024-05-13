بايدن لـCNN: لن نورد أسلحة لإسرائيل إذا دخلوا رفح.. ولم يتجاوزوا خطي الأحمر بعد

حصريًا لـCNN.. الصفدي: نتنياهو يتجاهل حتى داعمه الأول.. ومواصلة اجتياح رفح ستؤدي إلى كارثة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، خاصة في رفح، تشكل "مخاطر أمنية جسيمة".

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الاثنين، إن شكري أكد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن، "على العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشددًا على حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع".

وجاء في البيان أن وزير الخارجية المصري أكد لنظيره الأمريكي "على المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة".

وشدّد الوزيران على "أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، وتمَّ الإعراب مجدداً عن رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".