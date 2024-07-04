البيت الأبيض يكشف ما دار بين بايدن ونتنياهو في اتصال هاتفي الخميس

(CNN) -- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا “الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وجاء في بيان من البيت الأبيض حول الاتصال: "ناقش الزعيمان الرد الأخير الذي جاء من حماس".

وتابع البيت الأبيض: "رحب الرئيس بقرار رئيس الوزراء بالسماح لمفاوضيه بالانخراط مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين بجهود إتمام التوصل لاتفاق".

وكتب البيت الأبيض أن بايدن “أكد مجددا التزامه الصارم بأمن إسرائيل”.

كما أعلن الزعيمان عن اجتماع في 15 يوليو/تموز بين فرقهما الأمنية الوطنية "بصيغة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية".