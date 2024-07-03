مصدر يكشف لـCNNعن اجتماع لبايدن مع نتنياهو يعقد في غضون أسابيع

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(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في غضون عدة أسابيع عندما يزور نتنياهو واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ما زالوا بصدد تحديد تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد في البيت الأبيض، إلا لو حدث تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يأتي الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وتصاعد التوترات بين بايدن ونتنياهو في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، إن "بايدن يعرف نتنياهو منذ عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا لكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي".

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلبا للتعليق.