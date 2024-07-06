بين بزشكيان وجليلي.. من الأوفر حظًا لقيادة إيران؟

(CNN)-- هنأ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان على فوزه في انتخابات الإعادة الرئاسية في البلاد.

وقال المرشد الإيراني، السبت، إنه "نصح" بزشكيان بالتصرف عبر "مواصلة طريق" الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وأُجريت الانتخابات المبكرة التي أوصلت بيزشكيان إلى السلطة بعد وفاة رئيسي جراء حادث تحطم طائرة مروحية في إيران، في 19 مايو/أيار الماضي.

وكان يُنظر إلى رئيسي على أنه متشدد محافظ ومحمي من جانب خامنئي. وكان بزشكيان هو المرشح الإصلاحي الوحيد الذي يتنافس على أعلى منصب منتخب في البلاد بعد منع عشرات المرشحين الآخرين من الترشح.

وواجه الرئيس المنتخب انتقادات من المتشددين في الداخل بسبب صداقته المفرطة مع الغرب. وقبل الانتخابات، أدان خامنئي أولئك الذين يسعون إلى تحسين العلاقات مع الغرب. وقد صرح بزشكيان علناً بأنه سيتبع خامنئي فيما يتعلق بشؤون السياسة الخارجية.

كما زعم خامنئي أنه كانت هناك "ضجة مصطنعة لمقاطعة الانتخابات" من أجل "إثارة اليأس وخيبة الأمل". وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات أدنى نسبة مشاركة للناخبين في الانتخابات الرئاسية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979.