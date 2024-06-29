بين بزشكيان وجليلي.. من الأوفر حظًا لقيادة إيران؟

تتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى جولة إعادة، حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

ومع ذلك، فقد كان أداءً جيدًا جدًا من قبل المعسكر المعتدل ومرشحهم الرئيسي، مسعود بزشكيان.

وقبل ذلك، قال المعسكر المعتدل إنهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى إقبال كبير جدًا من الناخبين حتى تتاح له فرصة الوصول إلى مرحلة الإعادة.

في حين أن نسبة إقبال الناخبين كانت في الواقع منخفضة للغاية، بلغت حوالي 40% فقط، ومع ذلك تمكن بزشكيان من الحصول على أكبر عدد من الأصوات بفارق كبير.