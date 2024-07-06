دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الداخلية الكويتية، أصحاب ومشرفي الحسينيات الشيعية من رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، أو الخروج بمسيرات، ودعتهم إلى الالتزام بالقوانين وتعليمات رجال الأمن.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين المنظمة وتعليمات رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع".

وأردف بيان الداخلية الكويتية، أن "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ذكرت أنه وتزامناً مع بداية شهر محرم، وبناءً على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء، يتوجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت، ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية، ويمنع منعاً باتاً وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب وإلا سيتم إزالتها بشكل فوري".

وشددت الوزارة في بيانها على "أن رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا، يُمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات، أو تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).

وختمت الوزارة بيانها قائلة إنها "تهيب بالجميع إلي ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر، وطلب المساعده منهم عند الحاجة، ووزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع".