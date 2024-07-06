(CNN) -- أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية الإيرانية، الجمعة، بشأن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية تقدم المرشح "الإصلاحي" مسعود بزشكيان، حيث يفصل بينه ومنافسه "المحافظ" سعيد جليلي أقل من مليون صوت.

وأجريت انتخابات رئاسية مبكرة، الجمعة، للمرة الثانية، حيث يواجه "الإصلاحي" و"المحافظ" ليحل محل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي وسط لامبالاة غير مسبوقة من الناخبين، حيث شهدت الجولة الأولى التي أجريت في 28 يونيو/حزيران أدنى نسبة مشاركة للناخبين في الانتخابات الرئاسية منذ تأسيس "الجمهورية الإسلامية" في عام 1979.

ولم يحصل أي من المرشحين الأربعة الأوائل على أكثر من 50% من الأصوات.

ويتنافس بزشكيان وجليلي كمرشحين في جولة الإعادة بعد حصولهما على أكبر عدد من الأصوات، مع تقدم بزشكيان بـ3.9 نقطة مئوية.