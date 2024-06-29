نسبة إقبال الناخبين في إيران هي الأدنى منذ ثورة 1979

(CNN)-- بلغت نسبة إقبال الناخبين الإيرانيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، 40% فقط، وهي أدنى نسبة مئوية في الانتخابات الرئاسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وحصل مسعود بيزشكيان، النائب الإصلاحي ووزير الصحة السابق، على 10,415,991 صوتًا، بينما حصل سعيد جليلي، المستشار الأمني المتشدد والمفاوض النووي السابق، على 9,473,298 صوتًا.
ومن المتوقع أن تتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى جولة ثانية بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في تصويت الجمعة، بحسب المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي.
ومن المتوقع أيضا إجراء جولة إعادة في الخامس من يوليو/ تموز بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات – مسعود بيزشكيان، متقدما على سعيد جليلي.