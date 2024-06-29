نسبة إقبال الناخبين في إيران هي الأدنى منذ ثورة 1979

بعد موت رئيسي.. الإيرانيون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار خلفه من بين 6 مرشحين

(CNN)-- بلغت نسبة إقبال الناخبين الإيرانيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، 40% فقط، وهي أدنى نسبة مئوية في الانتخابات الرئاسية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وحصل مسعود بيزشكيان، النائب الإصلاحي ووزير الصحة السابق، على 10,415,991 صوتًا، بينما حصل سعيد جليلي، المستشار الأمني ​​المتشدد والمفاوض النووي السابق، على 9,473,298 صوتًا.

ومن المتوقع أن تتجه الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى جولة ثانية بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في تصويت الجمعة، بحسب المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي.

ومن المتوقع أيضا إجراء جولة إعادة في الخامس من يوليو/ تموز بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات – مسعود بيزشكيان، متقدما على سعيد جليلي.