دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الجمعة، في بيان أن، اليوم السبت، سيكون المتمم لشهر ذي الحجة من العام الهجري 1445، وأن غدا، الأحد، هو بداية العام الهجري الجديد 1446.

وقالت المحكمة العليا في بيان: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1446 هجرية، مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 5/ 7/ 2024 ميلادية"، حسبما ذكرت "واس".

وأضاف بيان المحكمة: "وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص، أصدرت القرار رقم (184/ هـ) وتاريخ 29/ 12/ 1445هـ المتضمن: عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم السبت 30/ 12/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6/ 7/ 2024م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1/ 1/ 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7/ 7/ 2024م، هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي عل منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "غدا الأحد أول أيام العام الهجري الجديد 1446 هجرية، كل عام وأنتم بخير".