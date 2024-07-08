(CNN) – هدد زعيم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، في خطاب ألقاه الأحد بضرب المطارات والبنوك والموانئ السعودية، منتقدا ما ادعى أنه عزم الرياض على "نقل البنوك من صنعاء".

وقال الحوثي في كلمة له بمناسبة العام الهجري الجديد عن الخطة السعودية المزعومة لنقل البنوك من صنعاء: "على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت على مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية"، على حد قوله.

وتابع زعيم الجماعة المدعومة من إيران قائلا: "عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ وإلأ سنقابل كل شيء بمثله: مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء".

وأردف الحوثي موجها حديثه للرياض قائلا: "ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا تحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة... ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان"، على حد قوله.

وادعى الحوثي أن الخطوة المزعومة التي ادعى أن السعودية تعتزم تنفيذها في اليمن تأتي "خدمة لأمريكا وإسرائيل" على حد زعمه.

وأثارت تصريحات الحوثي غضبا واسعا في السعودية إذ رد عليها عدد كبير من مستخدمي "إكس" في السعودية.