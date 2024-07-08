(CNN) – دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بوضع "علم خارجي واحد" على الحسينيات في البلاد، الأحد، معيدة التأكيد على ما جاء في بيان سابق لها بهذا الشأن.

وقالت الوزارة عبر صحفتها الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات: وضع راية أو علم خارجي واحد فقط على الحسينيات ومن غير شعارات".

وأردفت الوزارة وسردت بقية الضوابط كالآتي: "يمنع وضع الراية أو العلم على المنازل"، وختمت بالقول: "وتناشد وزارة الداخلية الجميع الي ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات، والتعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامة الجميع".

وكان بيان سابق للوزارة قد نص على ضرورة الالتزام بـ"عدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم دولة الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أية شعارات على الحسينية وعدم الخروج بمسيرات".

وأردفت الوزارة في بيانها الأول بأنها ستقوم بإزالة "أي خيام أو أكشاك يتم وضعها خارج سور الحسينيات" وأكدت أنها "سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم مع كل من لن يلتزم بالقوانين المنظمة".

وشددت الداخلية الكويتية على أن "رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة بأي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات او تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية)".

ودعت الداخلية مشرفي الحسينيات إلى "التعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة".