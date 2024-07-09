دعا إلى "لعن بني أمية قاطبة".. مقتدى الصدر يُشعل جدلا والقرني يرد

(CNN) – أثار رجل الدين العراقي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جدلا واسعا بعد أن دعا أنصاره إلى "لعن بني أمية قاطبة" بمناسبة عاشوراء.

ونشر الصدر على صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا، مجموعة من النصائح لما سماها بـ"المواكب والرواديد في عاشوراء الحسين عليه السلام أم أربعينيته".

وكتب الصدر في إحدى النصائح: "لعن قاتلي الحسين في المواكب ومن على المنابر، أعني بني أمية قاطبة ومن على شاكلتهم"، حسب قوله.

وأُطلق وسم "لعن الله بني أمية" على "إكس" ما أثار جدلا واسعا، ودفع الداعية السعودية عائض القرني للرد بالقول: "الرد على هذا الهاشتاق الطائفي، لعن الله بني أمية، بل رضي الله عنهم وأرضاهم".

وعدد القرني شخصيات إسلامية بارزة من بني أمية مثل عثمان بن عفان، وأشار إلى أن "الإسلام لم يعتز بعد الخلفاء الراشدين كعزته في عهد بني أمية رضي الله عنهم وأرضاهم"، وأردف: "ارجع إلى التاريخ غفر الله لنا ولكم ورحم الله بني أمية"، حسب قوله.

ونستعرض فيما يلي بعض ردود الفعل: