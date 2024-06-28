دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر تفاعلا، الجمعة، بقوله إنه لا "ضرورة لإقامة صلاة العصر جماعة" بعد أداء صلاة الجمعة، بسبب الحر الشديد، داعيا خطباء للجمعة إلى الالتزام بدعاء بسيط خلال الصلاة.

وقال مقتدى الصدر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "باسمه تعالى، إني أشفق على المصليين من الحر الشديد، لذا لزاما على إخوتي أئمة الجمعة الالتزام بدعاء بسيط، والحمد لله والثناء عليه مقدار الواجب في الخطبتين، وقول: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)، وإلى إشعار آخر".

وأردف الزعيم الشيعي العراقي قائلا: "ولا ضرورة لإقامة صلاة العصر جماعة بعد صلاة الجمعة".

وأثار منشور مقتدى الصدر تفاعلا بين متابعين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية أعلنت، الخميس، في تقرير عن حالة الطقس أن، "اليوم الجمعة، سيكون الطقس على العموم صحوا مع غبار خفيف، وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت هيئة الأنواء العراقية في تقرير آخر أن "درجة الحرارة تقاس في الظل وليس في الشمس، وأن درجة الحرارة في الظل تكون أقل بنحو 10 درجات مئوية".