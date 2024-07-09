وسيم يوسف يرد على وصف المشكك بالبخاري بـ"الجاهل أو المنحرف"

(CNN) – أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف عن الانتهاء من كتابه الجديد "حكمت المحكمة" والذي يروي فيه تفاصيل محاكمته بقضية "البخاري"، حسبما أعلن الإثنين، ورد على شخص نشر مقطعا للداعية السعودي، صالح الفوزان، حول "التشكيك" بصحيح بخاري.

وكتب يوسف عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اليوم توقيت أمريكا.. 5:17 فجراً ... تم الانتهاء من كتابي الجديد.. لله الحمد والمنة".

وتابع الداعية الإماراتي قائلا: "قريبا في الأسواق كتابي الجديد، ((حكمت المحكمة)). تفاصيل محاكمتي حول قضية البخاري ومرفق به ملف الشكوى من المحامين والتهم التي بالملف وتم حذف أسماء المحامين جميعهم وذلك لأن (الكتاب لله ثم للتاريخ)".

وأردف يوسف قائلا: "قمت بتأليفه لأُخلد قصة محاكمتي للأجيال القادمة وحتى لا أنال إثم المحامين من الأجيال القادمة قمت بحذف اسماءهم من الكتاب (خشية تطاول الجيل القادم عليهم).. وفي الكتاب تفاصيل الحكم والشكوى والبراءة".

ورد أحد مستخدمي "إكس" على الداعية الإماراتي بفيديو للفوزان يصف فيه من يُشكك بالبخاري بأنه "إما جاهل أو منحرف" وأن "صحيح البخاري" هو "أصح كتاب بعد القرآن".

وكتب يوسف ردا على صاحب الحساب قال فيه: "سأرد عليك... يقول شيخك إن من شكك به جاهل أو منحرف!... أليس كذلك؟ إليك أسماء علماء جهابذة شككوا به: ١- محمد بن يحيى الذهلي ٢-أبو زرعة الرازي ٣-النووي ٤- ابن حجر ٥-الباقلاني... فهل شيخك يقصد هؤلاء!! طبعا ستقول هؤلاء علماء وهو لم يقصدهم!! أرد وأقول : هم أولى بالرد عليهم فهم أعلم مني"، حسب قوله.