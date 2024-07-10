كاميرا CNN على متن سفينة روسيا الحربية على بعد 90 ميلا من ساحل أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل تقرير نشرته بلومبيرغ ورد فيه ادعاء بأن المملكة العربية السعودية "حذرت" دول مجموعة السبع من التصرف بأصول روسيا المجمدة بسبب العقوبات المفروضة بأعقاب الحرب على أوكرانيا وأن المملكة "هددت" ببيع ديونها في المجموعة إذا ما تم ذلك.

التقرير الذي أشعل تفاعلا حمل عنوان "السعوديون حذروا مجموعة السبع من مصادرة روسيا وتهديدها ببيع ديونها"، وذلك نقلا عما وصفتهم بـ"أشخاص مطلعين" لافتة في تقريرها إلى أن هذه الخطوة "تسلط الضوء على النفوذ الدبلوماسي السعودي المتنامي".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقالت بلومبيرغ في مقدمتها: "ألمحت المملكة العربية السعودية بشكل خاص في وقت سابق من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض ممتلكاتها من الديون الأوروبية إذا قررت مجموعة السبع الاستيلاء على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.. وأبلغت وزارة المالية في المملكة بعض نظرائها في مجموعة السبع بمعارضتها للفكرة، التي كانت تهدف إلى دعم أوكرانيا، حيث وصفها أحد الأشخاص بأنها تهديد مستتر".

وأضاف التقرير: "اثنان من الأشخاص قالوا إن السعوديين ذكروا على وجه التحديد الديون الصادرة عن الخزانة الفرنسية".