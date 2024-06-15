تمكن باتريك أوبمان، مراسل CNN، من الوصول إلى متن السفينة الحربية الروسية فرقاطة الأدميرال غورشكوف المتمركزة في كوبا، على بعد 90 ميلاً من ساحل الولايات المتحدة.

وتعتبر غورشكوف، واحدة من أحدث السفن الحربية في البحرية التابعة للرئيس فلاديمير بوتين، وهي قادرة على إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تسير بسرعة تزيد عن 6 آلاف ميل في الساعة.

يقول كل من المسؤولين الروس والكوبيون إن زيارة السفن الروسية الأربع، وهي أكبر قافلة روسية إلى كوبا منذ سنوات، لا تشكل تهديدًا للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تتعقب السفن وحركتها عن كثب.