أطباء بلا حدود: إغلاق آخر مرفق صحي في شمال غزة

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

تطورات مفاوضات مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن آخر مرفق صحي لها في شمال قطاع غزة سيُغلق، بعد أوامر إخلاء من القوات الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة، الخميس، أن المرفق الصحي العامل في شمال قطاع غزة قد أُغلق مؤقتاً، بعد أمر بالإخلاء من قوات الجيش الإسرائيلية لأجزاء من مدينة غزة، وأكدت فرق العيادة استمرارها في تقديم الرعاية الطبية للمرضى "حتى اللحظة الأخيرة " قبل أن يضطروا للفرار من المنطقة التي تعرضت لنيران كثيفة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء تشمل أجزاء واسعة من مدينة غزة، داعيا حوالي 250,000 من سكان المنطقة للتوجه إلى "مناطق آمنة " في دير البلح والزوايدة.

ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن معظم المرافق الصحية في شمال قطاع غزة لم تعد تعمل وتعاني من نقص حاد في الإمدادات.

وقال أحد العاملين العيادة بغزة، سهيل حبيب: "لا نعرف ماذا نأكل أو نشرب، وأين نذهب؟ أين ننام؟ ننام في الشوارع"، حسبما جاء في البيان المنظمة.

والجدير بالذكر أن النظام الصحي في غزة يعاني من أوضاع صعبة، حيث حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، من تعليق العمل في "العديد من الأقسام" بالمستشفيات العاملة بسبب نقص الإمدادات، لاسيما الوقود.