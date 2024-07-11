الكويت.. فيديو قاصر يتعرض للضرب من مجموعة يثير تفاعلا والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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الكويت.. فيديو قاصر يتعرض للضرب من مجموعة يثير تفاعلا والداخلية ترد
الصورة المموهة التي نشرتها الداخلية الكويتية للمشتبه بهم الأربعة.Credit: Kuwait MOI

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة بالاعتداء على قاصر بالضرب في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية عقّبت ببيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ناشرة صورة (مموهة) لأربع أشخاص مؤكدة ضبطهم.

وقالت الداخلية في بيانها: "بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن اعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على قاصر.. توضح وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية متمثلة بقطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية) قد تمكنت من تحديد هوية الأشخاص في مقطع الفيديو، وتم ضبطهم للتـعـرف على ملابـسات الواقـعة تمهيداً لإحالـتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجـراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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