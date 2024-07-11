دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الخميس، أن دخانا انبعث من إحدى إطارات طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور في باكستان، وأنه تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة بسلام.

وقالت الخطوط السعودية، الخميس، في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الخطوط السعودية توضح أن طائرتها المتجهة من الرياض إلى بيشاور عبر الرحلة رقم SV792، وأثناء هبوطها في مطار بيشاور الدولي في باكستان، لُوحظ انبعاث دخان من أحد الإطارات".

وأضاف بيان الشركة أنه "تم إيقاف الطائرة على الفور وإنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة بأمان من خلال شريحة الإخلاء".

وأكدت الشركة أن "الطائرة تخضع الآن للتقييم الفني من قبل المتخصصين".

في حين أفادت وسائل إعلام باكستانية أنه تم إغلاق مطار بيشاور لمدة 24 ساعة وتحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات بديلة.