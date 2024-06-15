على طائرة قطرية.. ركاب يعلقون من دون تكييف لساعات وسط حر شديد باليونان

كيف ينعكس ارتفاع أسعار الوقود على تذاكر السفر؟ إليكم ما قاله رئيس الخطوط الجوية القطرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقّع العشرات من الركاب الذين استقلّوا طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في أثينا باليونان، الإثنين، أن يكونوا في طريقهم إلى وجهتهم، أي العاصمة القطرية الدوحة، بسرعة نسبية.

لكن عوض ذلك، وجدوا أنفسهم محاصرين داخل طائرة متوقفة لمدة فاقت ثلاث ساعات، وفقاً للراكب غارث كولينز، الذي شارك تجربته عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ليس هذا فحسب، بل كان الركاب عالقين داخل طائرة مغلقة من دون تكييف هواء، بحسب ما ذكر كولينز، حيث ارتفعت درجات الحرارة خارج الطائرة إلى أكثر من 32 درجة مئوية، ما أدى إلى إصابة الركاب "بالجفاف والإغماء حرفيًا على متن الطائرة".

وشهدت اليونان موجة حر شديدة الأسبوع الماضي، ما تسبّب بإغلاق المواقع السياحية الشهيرة، مثل الأكروبوليس أمام الجمهور.

وكان عُثر على الشخصية التلفزيونية البريطانية مايكل موسلي ميتًا على جزيرة سيمي اليونانية، بعدما خرج في نزهة وسط درجات حرارة مرتفعة يوم الأربعاء الماضي.

وصرّحت السلطات عن اختفاء سائحين آخرين هذا الأسبوع في نزهات منفصلة بأماكن أخرى من البلاد.

وفي مقطع فيديو نشره كولينز، يمكن رؤية الركاب واقفين من مقاعدهم، وفي ممرات الطائرة، ويقومون بتهوئة أنفسهم ورفاقهم من الركاب بالورق.

وتواصلت CNN مع كولينز للحصول على مزيد من التعليقات.

وقال مطار أثينا الدولي لـCNN، إن الرحلة توقفت أثناء استعدادها للمغادرة بسبب "مشاكل فنية مفاجئة وغير متوقعة".

وجاء في بيان شركة الخطوط الجوية القطرية، الذي شاركته مع CNN، أنها "تعتذر بشدة على تأخير المسافرين على متن الرحلة QR204 من أثينا إلى الدوحة يوم الإثنين 10 يونيو/ حزيران 2024، والذي كان بسبب مشكلة فنية".

تجربة مروعة

وكانت الراكبة الأسترالية جيني زيهير على متن الطائرة مع زوجها جو، وكانا يخططان للسفر بعد ذلك من الدوحة إلى مدينة ملبورن بأستراليا.

وفي حديثها إلى قناة 7News المتعاونة مع CNN بعد وصولها إلى ملبورن، ذكرت زيهير أنها لا تفهم سبب السماح للركاب بالصعود على متن الطائرة.

وقالت زيهير، بحسب ما نقلته قناة 7News: "أنا مسافرة دائمة، وأسافر بانتظام، ولا أفهم سبب السماح لنا بالصعود على متن الطائرة في المقام الأول، ناهيك عمّا حدث بعد ذلك. لقد كان الأمر مروّعًا".

وأفاد موقع 7News أن الركاب قاموا بخلع قمصانهم للتعامل مع الحرارة، مع توزيع بضعة أكواب من الماء داخل المقصورة.

وصرّحت زيهير لقناة 7News: "كان طاقم الضيافة يبذل قصارى جهده في ظل الوضع"، مضيفًة أنه "بدا وكأنهم لا يعرفون أكثر مما نعرفه نحن عما حدث".

وفي النهاية نزل الركاب من الطائرة.

وقال ولينز إنه بقي على متن الطائرة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة تقريبًا، فيما قالت زيهير إنها بقيت على متن الطائرة مدة 4 ساعات تقريبًا.

وأشارت زيهير لقناة 7News إلى أنها لم تتلق أي معلومات من قبل الخطوط الجوية القطرية، لذلك قررت إعادة حجز رحلتها إلى أستراليا عبر طيران الإمارات.

وبحسب موقع تتبع الرحلات Flightradar24، كان من المقرر أن تغادر الرحلة رقم QR204 مطار أثينا الدولي عند الساعة 1:55 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وغادرت الطائرة في النهاية المطاف عند الساعة 6:44 صباح اليوم التالي، وهبطت في مطار حمد الدولي بالدوحة الساعة 10:35 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية لـCNN أنه نتيجة للمشكلة الفنية، "طُلب من جميع الركاب مغادرة الطائرة، وتلقوا الدعم من قبل موظفينا في مطار أثينا الدولي بينما عملت فرق الصيانة الأرضية على حل المشكلة".

وأضافت: "غادرت الرحلة لاحقًا من مطار أثينا الدولي، ووصلت إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 10:39 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران 2024، حيث قدّمنا ​​دعمنا الكامل لجميع الركاب المتضررين عند الوصول لضمان تسهيل الانتقال إلى وجهاتهم النهائية".

وتابعت:"نحن نعتبر سلامة وراحة ركابنا وطاقمنا أولوياتنا القصوى في جميع الأوقات، وقد قدمنا ​​اعتذارنا لكل راكب تأثر بهذا التعطّل غير المتوقع والإزعاج الناجم عنه. بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الركاب بمستحقاتهم التعويضية بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها".