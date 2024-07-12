دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك تفاعلا، الجمعة، بقوله إن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير كان متورطا في مخطط محاولة اغتيال والده الراحل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب قوله.

ونشر علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو للرئيس الأسبق حسني مبارك يتحدث فيه عن حوار سابق دار بينه وبين عمر البشير، وتهديد الأخير بأنه هيحارب إلى "آخر رجل"، بشأن منطقة حلايب وشلاتين.

وأضاف حسني مبارك في مقطع الفيديو أنه "غير مستعد لخوض حرب مع السودان تحت أي ظرف من الظروف...".

وأوضح حسني مبارك: "الحرب ماهيش كلمة سهلة.. لما تقول كلمة الحرب شوف ما يترتب عليها من مصائب اقتصادية وناس بتترمل وبلاوي كثيرة".

وعلق علاء مبارك على الفيديو بقولة: "الأخ البشير كان متورطا في مخطط محاولة اغتيال الرئيس مبارك رحمة الله عليه في أديس أبابا"، على حد قوله.

وأثار مقطع الفيديو وتعليق علاء مبارك عليه تفاعلا بين متابعين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: