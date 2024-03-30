دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك تفاعلا بين متابعيه بتعليقه على مستخدم على منصة "إكس"، قال إنه يبدو أن الشعب المصري ظلم مبارك خلال ثورة 25 يناير عام 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يبدو أننا كشعب أو على الأقل عن نفسي أننا ظلمناكم فيما حدث في ثورة يناير سامحنا وسامحكم الله".

ورد علاء مبارك، مساء الجمعة، معلقا على ما كتبه المغرد بقوله: "ثورة إيه بس صل على النبي".

وأثار تعليق نجل الرئيس المصري الأسبق ردود فعل متباينة على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: