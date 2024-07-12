مصر.. فيديو شنق كلب على شجرة يشعل تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بـ"شنق" كلب على شجرة الأمر الذي أشعل ردود فعل واسعة.

من جهتها عقّبت وزارة الداخلية المصرية على الفيديو المتداول ببيان نشرته على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي قائلة: "كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بقيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بشنق ’كلب‘ بإحدى الأشجار بإحدى القرى بدائرة المركز.. وبثه مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت الداخلية في بيانها: "تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وعلل قيامه بذلك خوفاً على أسرته لتواجد الكلب أمام منزله".

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.