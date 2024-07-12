مصر.. تداول فيديو لسقوط شخص على سيارة شرطة داخل نفق.. و"الداخلية" توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط شخص على سيارة شرطة داخل أحد الأنفاق بمدينة الإسماعيلية في مصر، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا لكشف ملابسات الواقعة، حيث قالت، الخميس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تبين بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو/ تموز تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية بمحاولة أحد الأشخاص سرقة كشافات الإنارة الخاصة بنفق الثلاثينى بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية".

وأضافت: "الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لمكان الواقعة حيث تبين أن المذكور اعتلى مكان مرتفع وحرصا على حياته تم تمكينه من النزول على ظهر سيارة الشرطة وتم ضبطه، وبحوزته 3 قطع أسلاك كهربائية خاصة بوصلات أحد كشافات الإنارة بالنفق".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق".