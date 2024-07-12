دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يركب سيارة اقترب من سيارة أخرى وفتح النار عليها في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على مطلق النار.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار من سلاح ناري على مركبة آخرين لخلاف بينهم"، ناشرة صورة (من الظهر) لمطلق النار بعد القبض عليه.

وأضافت الداخلية في بيانها أنه جرى إيقاف الشخص "واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".