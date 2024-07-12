بالصور.. الشيعة في دولتين عربيتين يحيون "محرم" مع اقتراب يوم عاشوراء

راية بتعريض مزدوج تصور مقتل حفيد النبي محمد، الإمام الحسين في القرن السابع، خلال طقوس الحداد في مدينة البصرة جنوب العراق في 7 يوليو 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحيي المسلمون من أبناء الطائفة الشيعية أيام شهر محرم الجاري (بالتقويم الهجري) وصولا إلى يوم العاشر من محرم أو ما يُعرف باسم يوم عاشوراء والذي سيصادف يوم الثلاثاء الـ16 من يوليو 2024.

وبرز إحياء أبناء الطائفة الشيعية في كل من الكويت والعراق التي نستعرض لكم فيما يلي لقطات منها.

من مراسم في بغداد بالعراق Credit: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

في كربلاء بالعراق Credit: MOHAMMED SAWAF/AFP via Getty Images)

ويذكر أنه عند عموم أهل السنة فإن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من "بني إسرائيل" من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده، ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية.

Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

في الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

أما عند الشيعة فيوم عاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، ويحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية "لتأنيب الذات" وإظهار الحزن على مقتله أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية، وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ"اللطم،" ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.