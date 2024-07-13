دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، صباح السبت، إلقاء القبض على مقيم من جنسية عربية ضبط يحمل مبلغا ماليا كبيرا مجهول المصدر في محافظة حولي.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية ورد فيه: "في إطار جهود قطاع الأمن العام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون تمكنت مديرية أمن محافظة حولي من ضبط مقيم من جنسية عربية أثناء خروجه من أحد البنايات في حالة ارتباك محاولاً إخفاء مبلغ مالي كبير مجهول المصدر".

وتابعت: "عندما تم طلب إثباته حاول الهروب، فتمت السيطرة عليه وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولم تقدم الداخلية الكويتية معلومات إضافية عن هوية الشخص المضبوط أو جنسيته.